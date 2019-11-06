Субатан – это иранский рай

Представьте себе пейзаж из густых лугов, среди которых пасутся стада диких лошадей. Деревянные хижины, из дымоходов которых идёт дым. И ветерок, колышащий кустики аниса на равнине. Разве вся эта красота может быть собрана в одном месте?

Ответ - конечно да. Этот ландшафт имеется в Субатане. К тому же добавьте сюда гостеприимных людей и вкусную еду.

Деревня Субатан расположена в провинции Гилян, в 2 километрах к западу от Лисара, недалеко от Талеша.

Сам этот райский уголок окружён другими райскими районами, на северной его стороне - река Лисар, которая простирается с запада до замечательного озера Нейр в Ардебиле.

К югу от Субатана расположен район Асбомар, а на востоке - Талешские леса.

Красивейшая деревня Субатан находится на высоте 1900 метров над уровнем моря и обладает прохладным климатом даже в тёплое время года. Если вы отправитесь в этот район весной, вас ожидают равнины полевых цветов, анемонов. В самые первые моменты прибытия в деревню ваши лёгкие наполнятся кислородом.

Зимой этот район практически необитаем из-за сильных морозов и снегопада, а весной хижины постепенно заново начинают свою жизнь.

Пейзажи, которые вы увидите в Субатане, редко можно найти в других местах в Иране.

Одними из главных красот Субатана являются его деревянные хижины, разбросанные по равнине и готовые разместить вас у себя.

Существует достаточно доказательств того, что Субатан долгое время был стоянкой древних людей. Ожерелья из золота, серебра и бронзы, кольца, фаянс, и самое главное, обнаруженные здесь бронзовые сосуды, относящиеся к периоду Ахеменидов, указывают на древную историю этого района провинции Гилян.

В общем, если вы планируете поездку в деревню Субатан, не беспокойтесь о пребывании. Здесь есть питьевая вода, местные супермаркеты и рестораны, электричество вырабатывается с помощью электродвигателей, мобильные антенны, звонки доступны даже в высоких местах, а в гостиницах всегда можно найти место.

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