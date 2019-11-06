Иранка выиграла награду конкурса живописи "Цао" в Японии

Москва, 5 ноября. ИРНА — Иран не дойдет до полного отказа от ядерной сделки с последующей разработкой ядерного оружия, шаги об отказе выполнять условия соглашения - попытка добиться уступок от Запада в свою сторону. Об этом как сообщает РИА Новости считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.