Иранка выиграла награду конкурса живописи "Цао" в Японии

10-летняя девочка Газале Мохаммади выиграла приз в конкурсе "Мы вместе - друзья окружающей среды".
Церемония вручения награды пройдет 7 декабря в Токио.
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Урмия, 6 ноября, ИРНА – Газале Мохаммади из иранского Маку была признана победителем на 10-м Международном конкурсе живописи Цао в Японии.
10-летняя девочка Газале Мохаммади выиграла приз в конкурсе "Мы вместе - друзья окружающей среды".
Церемония вручения награды пройдет 7 декабря в Токио.
Следите за нами в Twitter @irnarussian
9472
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