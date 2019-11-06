6 нояб. 2019 г., 10:20
Journalist ID: 2388
News Code: 83544291
0 Persons

Иранка выиграла награду конкурса живописи "Цао" в Японии

Иранка выиграла награду конкурса живописи "Цао" в Японии

Урмия, 6 ноября, ИРНА – Газале Мохаммади из иранского Маку была признана победителем на 10-м Международном конкурсе живописи Цао в Японии.

10-летняя девочка Газале Мохаммади выиграла приз в конкурсе "Мы вместе - друзья окружающей среды".

Церемония вручения награды пройдет 7 декабря в Токио.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
2 + 0 =