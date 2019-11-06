Иран: провал ядерной сделки повлечёт серьёзные последствия для мировой безопасности

"Другие стороны СВПД не смогли выполнить свои обязательства после выхода США из соглашения 2015 года, а Иран вместо этого прибег к мерам, которые находятся в полном соответствии с соглашением", - сказал он.

"Мы сократили часть наших обязательств на основе текста соглашения 2015 года, чтобы предупредить другие стороны о том, что эта ситуация может быть неустойчивой, и попросить их выполнить свои обязательства по ядерной сделке", указал он.

По его словам, "соединенные Штаты не могут заставить Иран вести переговоры. Переговоры должны вестись в нормальных условиях для решения проблемы, но США хотят вести переговоры с Ираном на условиях, которые невозможны".

Посол также отметил, что Иран выполнил свои обязательства по СВПД и готов вести переговоры с другими сторонами для решения оставшихся вопросов, но они также должны полностью выполнять свои обязательства.

Ранее в среду президент Ирана Рухани сообщил, что Иран с 6 ноября начнёт использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо. При этом иранский президент уточнил, что эта деятельность по-прежнему будет проходить под контролем инспекторов МАГАТЭ, а все предпринятые меры являются обратимыми, как только стороны сделки выполнят свои обязательства по ней..

В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.

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