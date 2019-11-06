6 нояб. 2019 г., 08:40
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News Code: 83544246
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Иран: провал ядерной сделки повлечёт серьёзные последствия для мировой безопасности

Иран: провал ядерной сделки повлечёт серьёзные последствия для мировой безопасности

Лондон, 6 ноября, ИРНА - Решение Ирана уменьшить некоторые из своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) направлено на то, чтобы предоставить остальным сторонам широкие возможности для выполнения своих обязательств, поскольку провал СВПД повлечёт серьёзные последствия для глобальной безопасности, как заявил посол Ирана в Великобритании Хамид Баеди Нежад.

"Другие стороны СВПД не смогли выполнить свои обязательства после выхода США из соглашения 2015 года, а Иран вместо этого прибег к мерам, которые находятся в полном соответствии с соглашением", - сказал он.

"Мы сократили часть наших обязательств на основе текста соглашения 2015 года, чтобы предупредить другие стороны о том, что эта ситуация может быть неустойчивой, и попросить их выполнить свои обязательства по ядерной сделке", указал он.

По его словам, "соединенные Штаты не могут заставить Иран вести переговоры. Переговоры должны вестись в нормальных условиях для решения проблемы, но США хотят вести переговоры с Ираном на условиях, которые невозможны".

Посол также отметил, что Иран выполнил свои обязательства по СВПД и готов вести переговоры с другими сторонами для решения оставшихся вопросов, но они также должны полностью выполнять свои обязательства.

Ранее в среду президент Ирана Рухани сообщил, что Иран с 6 ноября начнёт использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо. При этом иранский президент уточнил, что эта деятельность по-прежнему будет проходить под контролем инспекторов МАГАТЭ, а все предпринятые меры являются обратимыми, как только стороны сделки выполнят свои обязательства по ней..

В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.

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