Зариф призвал Европу соблюдать свои обязательства по СВПД

"Наш ответ на экономический терроризм и шантаж США и противоречит тому, во что заставили поверить президент США Дональд Трамп", написал Зариф на своей странице в Twitter.

"Наш четвертый шаг по прекращению выполнения своих обязательств по СВПД предусмотрен в 36-м пункте соглашения, как средство устранения нарушений Евротройки (Франция, Германия и Великобритания) и США", подчеркнул он.

"Простое решение для Евротройки и ЕС: соблюдайте свои обязательства, и мы изменим курс", добавил Зариф.

Ранее в среду президент Ирана Рухани сообщил, что Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо. При этом иранский президент уточнил, что эта деятельность по-прежнему будет проходить под контролем инспекторов МАГАТЭ, а все предпринятые меры являются обратимыми, как только стороны сделки выполнят свои обязательства по ней.

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