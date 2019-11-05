Сборная Ирана по пляжному футболу побелила Мексику

Встреча в рамках группы B между действующим победителем турнира и Мексикой завершилась со счетом 7:4.
Ранее также сборная России победила команду Египта. Встреча соперников сборной Ирана по группе B завершилась со счетом 5:3.
В следующем матче иранцы сыграют с командой Египта, а мексиканцы встретятся со сборной России.
Сборная Ирана играет в группе В с командами Египта, России и Мексики. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в полуфинал турнира.
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