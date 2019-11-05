Иран передал в МАГАТЭ письмо о начале четвертого этапа сокращения обязательств

"После заявления и распоряжения президента Ирана Хасана Рухани и указания Организации по атомной энергии Ирана начать четвертый этап сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, МАГАТЭ было направлено официальное письмо о том, что ввод фторида урана в центрифуги IR-6 в Фордо начнётся завтра (6 ноября)", написал Гариб Абади в Twitter.

Он добавил, что МАГАТЭ было запрошено направить инспекторов в указанное время, чтобы наблюдать за процессом.

Ранее в среду Рухани сообщил, что Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо. При этом иранский президент уточнил, что эта деятельность по-прежнему будет проходить под контролем инспекторов МАГАТЭ, а все предпринятые меры являются обратимыми, как только стороны сделки выполнят свои обязательства по ней.

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