5 нояб. 2019 г., 18:02
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News Code: 83543959
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Иран передал в МАГАТЭ письмо о начале четвертого этапа сокращения обязательств

Иран передал в МАГАТЭ письмо о начале четвертого этапа сокращения обязательств

Тегеран, 5 ноября. ИРНА — Тегеран передал в МАГАТЭ письмо о начале с 6-го ноября наполнения газом центрифуг на объекте в Фордо, сообщил во вторник постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"После заявления и распоряжения президента Ирана Хасана Рухани и указания Организации по атомной энергии Ирана начать четвертый этап сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, МАГАТЭ было направлено официальное письмо о том, что ввод фторида урана в центрифуги IR-6 в Фордо начнётся завтра (6 ноября)", написал Гариб Абади  в Twitter.

Он добавил, что МАГАТЭ было запрошено направить инспекторов в указанное время, чтобы наблюдать за процессом.

Ранее в среду Рухани сообщил, что Иран с 6 ноября начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо. При этом иранский президент уточнил, что эта деятельность по-прежнему будет проходить под контролем инспекторов МАГАТЭ, а все предпринятые меры являются обратимыми, как только стороны сделки выполнят свои обязательства по ней.

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