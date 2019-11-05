Иранка завоевала лицензию на ОИ 2020 в стрельбе из пистолета

В рамках 4-го этапа чемпионата Азиии по стрельбе из пистолета Ростамиан, набравшая 574 очка заняла 8-е место и вышла в финаль турнира.
Остальные представительницы иранской команды Голнуш Себгатоллахи (573 очка) и Мина Горбани(565 очков) заняли 13-е и 30-е места соответственно.
Иранская команда, набравшая 1712 очков заняла 4-е место в общекомандном зачете чемпионата Азии по стрельбе из пистолета.
14-й чемпионат Азии по стрельбе из пистолета проходит с 5-го по 14-е ноября в Дохе.
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