Иранский фильм получил две награды на TIFF 2019 в Японии

На завершившемся 32-м 32th Tokyo International Film Festival (международный кинофестиваль в Токио), проходившем в японской столице, иранский фильм «Всего лишь 6,5» Саида Рустами получил сразу две награды: приз за лучшую мужскую роль и приз за лучшую режиссуру.

Приз за лучшую мужскую роль кинофестиваля получил иранский актер Навид Мохаммад-заде.

О фильме

Самад, сотрудник отдела по борьбе с организованным наркотрафиком, одержим поиском неуловимого наркобарона Насера Хакзада. После серии беспрецедентных по размаху обысков и облав Самаду и его команде удается выйти на след и арестовать преступника. Насера приговаривают к смертной казни. Но отчего торжество правосудия не приносит чувства удовлетворения?

32-й международный кинофестиваль в Токио (32th Tokyo International Film Festival) прошел с 28-го октября по 5-е ноября в Японии.

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