Иранские зрители – ценный подарок для группы "Schiller"

"Я очень рад, что опять буду провести концерт в Иране через 2 года. Я работал в музыкальной индустрии много лет и выступил с концертом по всему миру. Сегодня я очень доволен тем, что моя любимая музыка смогла привлечь внимание слушателей музыки в разных странах", заявил он.

Немецкий музыкант также отметил, что иранские зрители приветствуют эмоциональную музыку.

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