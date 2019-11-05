5 нояб. 2019 г., 15:34
Journalist ID: 2390
News Code: 83543731
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Иранские зрители – ценный подарок для группы "Schiller"

Иранские зрители – ценный подарок для группы "Schiller"

Тегеран, 5 ноября, ИРНА – Основатель музыкального проекта "Schiller" Кристофер фон Дайлен на пресс-конференции в Тегеране назвал своих иранских зрителей ценный подарок.

"Я очень рад, что опять буду провести концерт в Иране через 2 года. Я работал в музыкальной индустрии много лет и выступил с концертом по всему миру. Сегодня я очень доволен тем, что моя любимая музыка смогла привлечь внимание слушателей музыки в разных странах", заявил он.
Немецкий музыкант также отметил, что иранские зрители приветствуют эмоциональную музыку.

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