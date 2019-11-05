Европейские туристы посетили исторические памятники в провинции Южный Хорасан

Кроме посещения исторических достопримечательностей, европейские туристы символически собирали урожай шафрана и посетили шафрановые фермы. Об этом заявил глава Организации культурного наследия, туризма и ремесёл города Хаф Махмуд Баагиде.

По его словам, с начала иранского 1398 года (начался 22 марта 2019) 156 иностранных туристов посетили исторические достопримечательности города Хаф.

Город Хаф расположен на юге провинции Южный Хорасан.

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