5 нояб. 2019 г., 14:58
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Европейские туристы посетили исторические памятники в провинции Южный Хорасан

Европейские туристы посетили исторические памятники в провинции Южный Хорасан

Гонабад, 5 ноября, ИРНА – 26 европейских туристов из Нидерландов, Бельгии и Индонейзии во вторник посетили исторические памятники в городе Хаф, провинция Южный Хорасан.

Кроме посещения исторических достопримечательностей, европейские туристы символически собирали урожай шафрана и посетили шафрановые фермы. Об этом заявил глава Организации культурного наследия, туризма и ремесёл города Хаф Махмуд Баагиде.
По его словам, с начала иранского 1398 года (начался 22 марта 2019) 156 иностранных туристов посетили исторические достопримечательности города Хаф.
Город Хаф расположен на юге провинции Южный Хорасан.

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