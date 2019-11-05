Рябков считает логичным новое сокращение Ираном своих обязательств в рамках СВПД

"Мы воспринимаем новый шаг иранской стороны по сокращению добровольно принятых обязательств как логичное следствие застоя в решении известных проблем, связанных с повышением устойчивости СВПД и обеспечением экономических результатов реализации этой сделки, на которые рассчитывал Иран", - сказал Рябков.
"Важно, что объявленные меры, включая подачу газа на центрифуги в Фордо, носят технически обратимый характер. Это, кстати, касается и всех предыдущих иранских действий в рамках процесса сокращения добровольно принятых Ираном на себя обязательств", - добавил замминистра.
Напомним, четвёртый шаг по сокращению Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) начнётся завтра. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани во вторник.
Москва, 5 ноября, ИРНА. Москва считает новое сокращение Ираном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) логичным следствием застоя в решении проблем вокруг обеспечения законных экономических интересов Тегерана, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы воспринимаем новый шаг иранской стороны по сокращению добровольно принятых обязательств как логичное следствие застоя в решении известных проблем, связанных с повышением устойчивости СВПД и обеспечением экономических результатов реализации этой сделки, на которые рассчитывал Иран", - сказал Рябков.
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