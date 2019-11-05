Рябков считает логичным новое сокращение Ираном своих обязательств в рамках СВПД

"Мы воспринимаем новый шаг иранской стороны по сокращению добровольно принятых обязательств как логичное следствие застоя в решении известных проблем, связанных с повышением устойчивости СВПД и обеспечением экономических результатов реализации этой сделки, на которые рассчитывал Иран", - сказал Рябков.

"Важно, что объявленные меры, включая подачу газа на центрифуги в Фордо, носят технически обратимый характер. Это, кстати, касается и всех предыдущих иранских действий в рамках процесса сокращения добровольно принятых Ираном на себя обязательств", - добавил замминистра.

Напомним, четвёртый шаг по сокращению Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) начнётся завтра. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани во вторник.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392