5 нояб. 2019 г., 14:32
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News Code: 83543564
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32 мультфильма будут показаны на 49-м Международном кинофестивале "Рошд"

32 мультфильма будут показаны на 49-м Международном кинофестивале "Рошд"

Тегеран, 5 ноября, ИРНА - Секретариат 49-го Международного кинофестиваля объявил, что на международном мероприятии будут показаны 32 анимационных фильма из Ирана и 14 других стран мира.

Фильмы, отобраннык для участия в Международном кинофестивале "Рошд", включают в себя 17 иностранных мультфильмов из 14 стран и 15 иранских.

На этот фестиваль были отправлены зарубежные работы из Канады, Великобритании, Индии, Марокко, Италии, Польши, Мексики, Португалии, ОАЭ, Сингапура, Японии, Узбекистана, Франции, Тайваня.

Международный кинофестиваль "Рошд" пройдёт в Тегеране с 6 по 15 ноября.

Фестиваль организован Институтом исследований и планирования Министерства образования Ирана.

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