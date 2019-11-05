32 мультфильма будут показаны на 49-м Международном кинофестивале "Рошд"

Фильмы, отобраннык для участия в Международном кинофестивале "Рошд", включают в себя 17 иностранных мультфильмов из 14 стран и 15 иранских.

На этот фестиваль были отправлены зарубежные работы из Канады, Великобритании, Индии, Марокко, Италии, Польши, Мексики, Португалии, ОАЭ, Сингапура, Японии, Узбекистана, Франции, Тайваня.

Международный кинофестиваль "Рошд" пройдёт в Тегеране с 6 по 15 ноября.

Фестиваль организован Институтом исследований и планирования Министерства образования Ирана.

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