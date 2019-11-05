Иран считает, что односторонность США подрывает безопасность женщин во всём мире

Назвав обеспечение безопасности женщин в вооружённых конфликтах важной целью, иранский чиновник отметил, что самым эффективным способом обеспечения безопасности женщин в вооружённых конфликтах, в первую очередь, является предотвращение войн.

"Этот вопрос на Ближнем Востоке считается жизненно важным, ведь там женщины и девушки страдают от цикличных вооружённых конфликтов", отметил он, указав на ужасные условия для палестинских женщин.

Указав на негативное воздействие терроризма и экстремизма на жизнь женщин, Аль-Хабиб сказал, что женщины считаются основной жертвой сексуального насилия как военной тактики.

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