5 нояб. 2019 г., 13:25
Journalist ID: 2390
News Code: 83543392
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Иран считает, что односторонность США подрывает безопасность женщин во всём мире

Иран считает, что односторонность США подрывает безопасность женщин во всём мире

Нью-Йорк, 5 ноября, ИРНА – Заместитель представителя Ирана при ООН Исхак Аль-Хабиб предупредил о разрушительных последствиях односторонних действий США против народов других стран, которые выражаются, в частности, в подрыве конструктивной роли женщин в развитии мира и безопасности.

Назвав обеспечение безопасности женщин в вооружённых конфликтах важной целью, иранский чиновник отметил, что самым эффективным способом обеспечения безопасности женщин в вооружённых конфликтах, в первую очередь, является предотвращение войн.
"Этот вопрос на Ближнем Востоке считается жизненно важным, ведь там женщины и девушки страдают от цикличных вооружённых конфликтов", отметил он, указав на ужасные условия для палестинских женщин.
Указав на негативное воздействие терроризма и экстремизма на жизнь женщин, Аль-Хабиб сказал, что женщины считаются основной жертвой сексуального насилия как военной тактики.

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