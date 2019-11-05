5 нояб. 2019 г., 13:13
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News Code: 83543367
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Университет Персидского залива и Итальянский исследовательский институт подписали меморандум о взаимопонимании

Университет Персидского залива и Итальянский исследовательский институт подписали меморандум о взаимопонимании

Бушер, 5 ноября, ИРНА - Университет Персидского залива и Институт полярных исследований подписали меморандум о взаимопонимании по разработке соглашений о сотрудничестве.

Меморандум о взаимопонимании относится к области дистанционного зондирования, науки и радиолокации и других областей, представляющих взаимный интерес, и исследователи из двух университетов будут совместно изучать экологические и атмосферные науки в Персидском заливе.

Меморандум о взаимопонимании содержит такие положения, как обмен профессорско-преподавательским составом и студентами, совместные исследовательские проекты, совместные международные мероприятия и участие в преподавании и исследованиях, в результате чего исследователи этого исследовательского института остаются в течение нескольких месяцев в Иране и проводят совместные исследования и консультации.

Попутно меморандум о взаимопонимании ранее был подписан между Университетом Персидского залива и Итальянским Институтом атмосферных наук и климата.

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