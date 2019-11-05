5 нояб. 2019 г., 12:55
Journalist ID: 2388
News Code: 83543296
0 Persons

Ормузская мирная инициатива - непревзойдённая возможность для ССАГПЗ

Ормузская мирная инициатива - непревзойдённая возможность для ССАГПЗ

Тегеран, 5 октября, ИРНА - Президент Ирана Хасан Рухани на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН объявил, что Иран исторически несёт ответственность за поддержание безопасности, мира, стабильности и прогресса в Персидском заливе и Ормузском проливе. Это влияет на развитие Персидского залива и Ормузского пролива.

Исламская Республика Иран представила Ормузскую мирную инициативу 6 странам южной части Персидского залива с целью обеспечения безопасности и стабильности в регионе самими государствами Персидского залива в сотрудничестве с его наиболее важной северной страной, Ираном.

Наличие огромных запасов нефти и газа в Персидском заливе и в прилегающих странах, которые называют "энергетическим центром" мира, заставило Иран представить такую инициативу  из-за собственных проблем в этом регионе.

По сути, одной из основных причин проблем и конфликтов в Персидском заливе является присутствие и разногласия некоторых трансрегиональных держав, которые стремятся только защитить и сохранить свои интересы, продавать своё оружие и восстановить доходы от нефти в регионе. Они не позволяют странам региона совместно решать проблемы и продолжать свою обычную жизнь вдали от определённой напряжённости.

В последние месяцы после нарастания напряжённости в регионе одним из фактов, который был доказан для различных стран мира, особенно для южных стран Персидского залива, стала неспособность трансрегиональных держав удержаться в стороне от этой напряжённости из-за их конкретных соображений и вопреки официальным позициям. Они отказываются предпринимать какие-либо действия под предлогом дальнейшего расследования.

Именно в этом контексте одна из задач государств Персидского залива сейчас заключается в том, чтобы обеспечить основу для любого соглашения между Ираном и основными державами, что может быть наилучшим образом проиллюстрировано озабоченностью некоторых стран региона по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий с 6 державами.

Последнее слово заключается в том, что арабским государствам южного региона ещё не поздно принять во внимание историю, интересы и общую географию как лучшую ось для любой сделки  независимо от давления и позиций трансрегиональных держав, которые никогда не выполняли своих обещаний по обеспечению безопасности и стабильности этого региона.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
2 + 16 =