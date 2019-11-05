Деревня Гале-бала - это окно национального парка Туран в дикую природу

Деревня Гале-бала находится в 2 километрах от деревни Джарджманд и в 140 километрах к югу от Шахруда.

Деревня Гале-бала отличается особой архитектурой и сохраняет старую атмосферу.

Сельскохозяйственные угодья характеризуются такими культурами, как пшеница, ячмень, перец и репа, а сады - гранатами, грецкими орехами, абрикосами, жёлтым инжиром и виноградом. Всё это придало значительную красоту этой деревне и теперь она представляют собой красочную осеннюю равнину из листьев деревьев.

Равнины Далбар и Али-ангар являются частью национального парка Туран, расположенного в заповедном районе Хартуран, рядом с деревней Гале-бала, что повышает привлекательность деревни, а туристы, любители природы и путешественники могут наслаждаться красотой местности.

Национальный парк Туран известен как Африка в Иране благодаря разнообразию животных. Хартуран является обширной средой обитания различных видов животных, живущих в пустыне. Его площадь составляет около 1 миллиона 407 тысяч гектаров, что делает его вторым по величине местом обитания диких африканских животных в мире после Серенгети в Танзании.

В Хартуране насчитывается более 250 видов млекопитающих, птиц, рептилий и амфибий, наиболее известными из которых являются азиатские гепарды и иранская зебра.

В деревне Гале-бала есть помещения для экотуризма вместимостью 30 человек, и для туристов нет проблем с пребыванием в этом районе.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472