5 нояб. 2019 г., 11:31
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News Code: 83543119
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Иран в среду начнет четвёртый шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД: Рухани

Иран в среду начнет четвёртый шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД: Рухани

Тегеран, 5 ноября, ИРНА – Четвёртый шаг по сокращению Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) начнётся завтра. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани во вторник на церемонии открытия инновационной компании "Азади".

Рухани отметил, что в рамках четвёртого этапа Иран приступит к подаче газа на центрифуги на ядерном объекте в Фордо. "Завтра начнётся четвёртый шаг по сокращению Ираном обязательств, но мы объявляем дружественным странам, что наши новые действия совершаются под контролем МАГАТЭ", добавил он. На ядерном объекте в Фордо есть 1044 центрифуги.
По его словам, четвёртый шаг Ирана как и предыдущие этапы, носит обратимый характер. "Когда они вернутся к полной реализации своих обязательств по СВПД, тогда мы также вернёмся к своим обязательствам".
"Мы не станем выполнять свои обязательства в одностороннем порядке, пока они не выполнят свои", добавил он.
Рухани также заявил о продолжении переговоров с рядом стран для разрешения проблем.
Иран дал 60-дневный срок странам-участникам СВПД для переговоров. "Если мы смогли найти решение для снятия санкций, продажи нефти и нормализации банковских отношений, тогда мы вернёмся к полной реализации своих обязательств по ядерной сделке", заключил он.

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