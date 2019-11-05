Иран в среду начнет четвёртый шаг по сокращению обязательств в рамках СВПД: Рухани

Рухани отметил, что в рамках четвёртого этапа Иран приступит к подаче газа на центрифуги на ядерном объекте в Фордо. "Завтра начнётся четвёртый шаг по сокращению Ираном обязательств, но мы объявляем дружественным странам, что наши новые действия совершаются под контролем МАГАТЭ", добавил он. На ядерном объекте в Фордо есть 1044 центрифуги.

По его словам, четвёртый шаг Ирана как и предыдущие этапы, носит обратимый характер. "Когда они вернутся к полной реализации своих обязательств по СВПД, тогда мы также вернёмся к своим обязательствам".

"Мы не станем выполнять свои обязательства в одностороннем порядке, пока они не выполнят свои", добавил он.

Рухани также заявил о продолжении переговоров с рядом стран для разрешения проблем.

Иран дал 60-дневный срок странам-участникам СВПД для переговоров. "Если мы смогли найти решение для снятия санкций, продажи нефти и нормализации банковских отношений, тогда мы вернёмся к полной реализации своих обязательств по ядерной сделке", заключил он.

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