5 нояб. 2019 г., 10:26
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News Code: 83542947
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США не могут сменить свою роль палача на роль жертвы: МИД ИРИ

США не могут сменить свою роль палача на роль жертвы: МИД ИРИ

Тегеран, 5 ноября, ИРНА – США не могут сменить свою роль палача на роль жертвы путем санкций, риторики и запугивающей дипломатии. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

В ответ на новые санкции США в адрес Ирана, Мусави отметил, что подобные меры лишь показывают бедственное положение и беспомощность этого режима, который не умеет пользоваться рациональными механизмами дипломатии.
Минфин США в понедельник сообщил, что Вашингтон ввёл санкции против 9 граждан Ирана, которые назначены Верховным Лидером Исламской революции.
Пресс-секретарь МИД Ирана также назвал заявление Белового дома о дне 4 ноября искажением реальности, добавив, что США не могут скрывать преступления во время переворота 1953 года в Иране и при этом вести экономический терроризм против иранского народа.
"США не могут сменить свою роль палача на роль жертвы", добавил он.

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