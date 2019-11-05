США не могут сменить свою роль палача на роль жертвы: МИД ИРИ

В ответ на новые санкции США в адрес Ирана, Мусави отметил, что подобные меры лишь показывают бедственное положение и беспомощность этого режима, который не умеет пользоваться рациональными механизмами дипломатии.

Минфин США в понедельник сообщил, что Вашингтон ввёл санкции против 9 граждан Ирана, которые назначены Верховным Лидером Исламской революции.

Пресс-секретарь МИД Ирана также назвал заявление Белового дома о дне 4 ноября искажением реальности, добавив, что США не могут скрывать преступления во время переворота 1953 года в Иране и при этом вести экономический терроризм против иранского народа.

"США не могут сменить свою роль палача на роль жертвы", добавил он.

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