Иран рассчитывает на дальнейшее укрепление дружеских отношений с Беларусью

Отметим, что иранский посол завершает дипломатическую миссию в Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Стороны обсудили развитие партнерства двух стран. "Мостафа Овейси выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружбы между Беларусью и Ираном. По его мнению, у стран есть возможности для увеличения товарооборота, реализации новых совместных проектов. Интерес представляют такие направления, как медицина, фармацевтика, технологии", - проинформировали в пресс-службе.

Михаил Мясникович поблагодарил посла за личный вклад в укрепление белорусско-иранских связей. За время работы Мостафы Овейси достаточно активно и с хорошими результатами развивалось межпарламентское сотрудничество. "Контакты между группами дружбы способствовали укреплению доверия и взаимопонимания между двумя странами", подчеркнул руководитель верхней палаты белорусского парламента.

Во время переговоров рассмотрены также вопросы взаимодействия Беларуси и Ирана в образовании и науке. "Нам надо укреплять гуманитарные связи, а это образовательные программы, научно-технические проекты", сказал председатель Совета Республики.

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