Посольство РФ сообщило, что начало строительства АЭС в Бушере запланировано на 10 ноября

"10 ноября пройдет официальная церемония заливки бетона", сказал собеседник агентства.

4 ноября глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что начало строительства второй очереди атомной станции в Бушере должно начаться на следующей неделе.

Росатом реализует в Иране проект строительства второй очереди АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2100 МВт. В мае 2018 года госкорпорация начала готовить площадку второго энергоблока АЭС "Бушер" в Иране к заливке бетона - приступила к работам по укреплению грунтов реакторного здания энергоблока №2 АЭС "Бушер".

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