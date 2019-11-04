Иран заинтересован в наращивании сотрудничества с Белоруссией по всем направлениям

Отметим, что министры провели в понедельник встречу на полях китайской выставки импорта в Шанхае.

Иранский министр во время встречи отметил динамичное развитие сотрудничества между двумя странами, заявив, что Тегеран и Минск могут развивать сотрудничество торгово-экономическом, сельскохозяйственном, научном и агропромышленной сферах.

Рахмани напомнил, что временное соглашение между ЕАЭС и Ираном — хорошая возможность для Ирана и стран-участниц союза для дальнейшего наращивания сотрудничества.

Анатолий Хотько, в свою очередь, сказал, что в этом год Беларусь получила разрешение на поставку говядины в Иран

Он отметил, что Была отгружена первая партия охлажденной бескостной говядины. "В прошлом году из Беларуси в Иран поставлялось сухое обезжиренное молоко. Из Ирана в нашу страну поставляются солодовый экстракт, свежие и сушеные фрукты, овощи, орехи", указал он.

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