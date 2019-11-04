Азмун: говорили, что мне не стать футболистом

Азмун дал эксклюзивное интервью официальному сайту УЕФА о его первых шагах в футболе и самых ярких воспоминаниях.

Твои первые воспоминания о футболе?

Мне было восемь или девять, когда я впервые сыграл на улице в Туркменистане. Мы гостили у родни, и я играл в футбол с соседскими ребятами. К счастью, я был младшим ребенком в семье, и отец всегда поддерживал меня всем, что было в его силах.

Кто привел тебя в футбольную школу?

Когда я решил, что буду заниматься футболом, это было всецело мой выбор. Семья меня поддержала, особенно сестра. Она верила, что я стану большим футболистом, поддерживала и мотивировала играть в футбол. Благодарю Бога, что все так сложилось и я дал семье повод мною гордиться. Но я еще только начинаю карьеру. Впереди много вершин, которые предстоит покорить.

Ты помнишь, как играл на юношеском уровне?

Помню, играл в родном городе на турнире для детей до 12 лет. Это был известный межрегиональный турнир, там хватало хороших игроков, которых отбирали в сборную U14. На нем выступало пять человек из нашей академии, трое доросли до профессиональной лиги Ирана.

У нас был замечательный тренер Махмуд Сейеди. До сих пор использую многое из того, чему он меня научил. Помню его советы. Не работай он со мной в команде U14, я бы не добился такого прогресса.

В детстве смотрел еврокубки?

В 15 лет стал смотреть Лигу чемпионов и Лигу Европы. Смотрел футбол, но также хотел проводить время с семьей, которую очень люблю и с которой не хотел расставаться. Потому мы смотрели футбол все вместе. Для меня это одни из самых дорогих воспоминаний.

Были у тебя кумиры в футболе?

Мои кумиром в Иране с детства был Али Даеи, а из зарубежных футболистов - Златан Ибрагимович. Я играл против Ибрагимовича и должен сказать, что многое почерпнул у него.

Мой покойный двоюродный брат как-то сказал мне, что однажды я забью "Баварии". Так и получилось. Он думал об этом, и когда я увидел, что в соперники ["Ростову"] попалась "Бавария", то стал мечтать о том, чтобы эта мечта сбылась.

Ты родом из волейбольной семьи. Как вышло, что ты стал футболистом?

Да, у меня в семье играют в волейбол. Мне повезло, семья многому научила меня в спорте и никогда не бросала. Однако я выбрал футбол, так как отец всегда хотел видеть меня футболистом.

Мы не были зажиточной семьей, что-то между бедняками и средним классом. Были те, кто смеялся надо мной и говорил, что мне не стать футболистом. Это лишь укрепляло мою решимость стать профессиональным игроком и доказать, что я могу быть хорошим футболистом.

Чем запомнились первые матчи в еврокубках?

Лига чемпионов и Лига Европы отличаются по уровню от других турниров. На мой взгляд, Лига чемпионов - лучший турнир на планете. Каждый футболист мечтает сыграть в ней или в Лиге Европы, помочь своей команде добиться там успеха.

За кого бы я ни играл, надеюсь, буду каждый год выступать в Лиге чемпионов. При этом чемпионат России - тоже турнир высокого уровня. В нем больше упор на "физику" и много сильных футболистов. Надеюсь, российский чемпионат будет прибавлять ежегодно.

Ты вырос как игрок от участия в Лиге чемпионов?

Безусловно. Ты играешь с лучшими футболистами мира. В Лиге чемпионов собраны сильнейшие команды, топ-исполнители. Конечно, это влияет на участвующих в ней игроков, заставляет их расти.

Опыт игры в Лиге чемпионов укрепляет веру в свои силы и закаляет психологически. После нее тебе уже не страшны никакие матчи. Даже одно поражение в Лиге чемпионов может изменить все. Поэтому ты хочешь не проигрывать никогда.

Самые яркие воспоминания в еврокубках?

У меня много приятных воспоминаний. Одно - мой гол за "Ростов" [в победном матче с "Баварией"]. Моя семья была на стадионе. Я был счастлив, что принес им радость. Этот особенный момент в моей жизни.

Еще выделю игру с "Баварией" в Мюнхене, хотя мы там много пропустили [0:5]. Я многому тогда научился и стал сильнее. Думаю, это принесло мне даже больше радости, чем моменты, когда семья и друзья видели мои голы.

Ты помнишь все свои голы в еврокубках? Какой самый дорогой?

Конечно, все помню. Лучшим считаю гол "Атлетико". Перед матчем в прессе на меня обрушилась критика, я долго не забивал. "Атлетико" же выиграл все последние матчи и не пропускал в Лиге чемпионов 10 или 11 матчей. Гол в таких обстоятельствах я считаю одним из лучших в карьере.

Ты с первых дней результативно заиграл в "Зените". Что помогло быстро адаптироваться?

Дело не только во мне. Когда любой футболист играет за топ-клуб, такой как "Зенит", и делает это успешно, то это происходит благодаря поддержке партнеров, болельщиков, тренеров и работников клуба.

У нас превосходные болельщики. Терпеливые, везде нас поддерживают. У нас прекрасные игроки и сильный тренерский штаб, а это помогает прибавлять каждому футболисту. Надеюсь буду играть за "Зенит" еще долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха.

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