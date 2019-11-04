Иран опроверг сообщения о запросе к Вашингтону открыть консульство в Тегеране

"Представитель МИД Ирана категорически опроверг появившиеся в газете WSJ сообщения о том, что Иран обратился с просьбой открыть консульство США в посольстве Швейцарии в Тегеране, представляющее интересы США", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Ранее WSJ со ссылкой на американский источник сообщила, что Иран недавно попросил США открыть консульство США в швейцарском посольстве, которое представляет интересы США в Тегеране.

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