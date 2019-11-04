4 нояб. 2019 г., 18:12
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News Code: 83542443
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Иран опроверг сообщения о запросе к Вашингтону открыть консульство в Тегеране

Иран опроверг сообщения о запросе к Вашингтону открыть консульство в Тегеране

Тегеран, 4 ноября. ИРНА — Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави решительно опроверг сообщения американской газете Wall Street Journal о том, что Иран обратился к США с просьбой открыть консульство США в посольстве Швейцарии в Тегеране.

"Представитель МИД Ирана категорически опроверг появившиеся в газете WSJ сообщения о том, что Иран обратился с просьбой открыть консульство США в посольстве Швейцарии в Тегеране, представляющее интересы США", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

Ранее WSJ со ссылкой на американский источник сообщила, что Иран недавно попросил США открыть консульство США в швейцарском посольстве, которое представляет интересы США в Тегеране.

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