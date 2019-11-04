Объем торговли Ирана и ЕАЭС достигнет 2 млрд. долларов

"С 27 декабря временное соглашение между странами ЕАЭС (Россия, Казахстан, Киргизия, Армения и Белоруссия) и Ираном в различных областях, включая сельское хозяйство, вступило в силу", заявил он.
Иранский чиновник отметил, что реализация соглашения будет способствовать увеличению объемов торговли и развитию экономических связей между его участниками.
Он назвал население 5 евразийских стран 180 млн. человек, добавив, что Иран может использовать свои потенциалы для экспорта собственных продукций в эти страны.
Страны ЕАЭС и Иран подписали временное соглашение о создании зоны свободной торговли в ходе Астанинского экономического форума 17 мая 2018 года. Оно рассчитано на три года и предусматривает образование ЗСТ по ограниченной номенклатуре товаров между ЕАЭС и Ираном. Россия ратифицировала соглашение в ноябре 2018 года.
Тегеран, 4 ноября, ИРНА – Объем торговых отношений Ирана со странами Евразийского экономического союза ежегодно составили 350-400 млн. долларов. Ожидается, что этот показатель достигнет 2 млрд. долларов благодаря соглашению с ЕАЭС. Об этом заявил заместитель министерства сельскохозяйственного джихада Ирана Мехди Каземнежад.
"С 27 декабря временное соглашение между странами ЕАЭС (Россия, Казахстан, Киргизия, Армения и Белоруссия) и Ираном в различных областях, включая сельское хозяйство, вступило в силу", заявил он.
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