В Иране сообщили о запуске центрифуг нового типа IR-6

"Приступил к запуску 30 новых усовершенствованных центрифуг IR-6 для обогащения урана", заявил он в понедельник во время выступления на ядерном объекте "Ахмади Рошан" в городе Натанз.

Глава ОАЭИ отметил, что за последние два месяца в ядерном объекте в Натанзе были установлены 15 центрифуг нового типа.

По его словам, производство низкообогащенного урана за последние два месяца возросло в стране в 10 раз.

Салехи добавил, что производство урана до третьего шага по сокращению ядерных обязательств было примерно 450 граммов в день, сейчас превзошло 5 тысяч граммов в день.

Ранее были установлены еще 20, таким образом Иран довел общее количество центрифуг этого типа до 60.

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