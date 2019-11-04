4 нояб. 2019 г., 16:14
Journalist ID: 2177
News Code: 83542260
0 Persons

В Иране сообщили о запуске центрифуг нового типа IR-6

В Иране сообщили о запуске центрифуг нового типа IR-6

Тегеран, 4 ноября. ИРНА — Глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Абкар Салехи сообщил о запуске 30 центрифуг нового типа IR-6 в ядерном объекте в Натанзе.

"Приступил к запуску 30 новых усовершенствованных центрифуг IR-6 для обогащения урана", заявил он в понедельник во время выступления на ядерном объекте "Ахмади Рошан" в городе Натанз.

Глава ОАЭИ отметил, что за последние два месяца в ядерном объекте в Натанзе были установлены 15 центрифуг нового типа.

По его словам, производство низкообогащенного урана за последние два месяца возросло в стране в 10 раз.

Салехи добавил, что производство урана до третьего шага по сокращению ядерных обязательств было примерно 450 граммов в день, сейчас превзошло 5 тысяч граммов в день.

Ранее были установлены еще 20, таким образом Иран довел общее количество центрифуг этого типа до 60.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409ыы

Your Comment

You are replying to: .
5 + 0 =