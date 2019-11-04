4 нояб. 2019 г., 15:57
Journalist ID: 2390
News Code: 83542239
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Рухани вскоре объявит о начале четвертого шага сокращения Ираном обязательств в рамках СВПД: Рабии

Рухани вскоре объявит о начале четвертого шага сокращения Ираном обязательств в рамках СВПД: Рабии

Тегеран, 4 ноября, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани объявит о деталях, дне и времени начала четвертого шага сокращения Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

Он не стал уточнять детали о четвертом шаге, добавив, что третий 60-дневний срок Ирана для обеспечения Европой его интересы через 2 дня закончится.
*Письмо иранского президента королям Саудовской Аравии и Бахрейна
Говоря о письме иранского президента королям Саудовской Аравии и Бахрейна, Рабии заявил: "Правительство Ирана всегда стремится к миру и стабильности в регионе, по той же причине Рухани написал письмо королям этих стран".
"Иран считает, что давления США не должны создавать разрыва между соседними странами, которые много лет живут вместе", отметил он.

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