Рухани вскоре объявит о начале четвертого шага сокращения Ираном обязательств в рамках СВПД: Рабии

Он не стал уточнять детали о четвертом шаге, добавив, что третий 60-дневний срок Ирана для обеспечения Европой его интересы через 2 дня закончится.

*Письмо иранского президента королям Саудовской Аравии и Бахрейна

Говоря о письме иранского президента королям Саудовской Аравии и Бахрейна, Рабии заявил: "Правительство Ирана всегда стремится к миру и стабильности в регионе, по той же причине Рухани написал письмо королям этих стран".

"Иран считает, что давления США не должны создавать разрыва между соседними странами, которые много лет живут вместе", отметил он.

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