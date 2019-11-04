Дни иранской каллиграфии пройдут в Москве

Российская государственная библиотека совместно с Фондом исследований исламской культуры имени Ибн Сины 11 ноября проведёт День исламской каллиграфии. Об этом сообщается на сайте российской государственной библиотеке.

В рамках события состоятся лекция и мастер-класс одного из ведущих мировых экспертов в области каллиграфии — Хамид-Резы Келичхани, а также презентация его книги «Иранская каллиграфия. Знакомство с традицией» и показ документального фильма Эмира Валинежада «Точка».

Арабская каллиграфия, или исламская каллиграфия — вид изобразительного искусства, в котором основным выразительным средством выступает арабская письменность. Арабская каллиграфия получила особенное развитие именно в исламской культуре в силу существующего запрета на изображение Аллаха, пророка Мухаммеда и живых существ вообще.

В Иране каллиграфия берёт своё начало ещё в зороастрийскую эпоху. После принятия ислама персы оказали большое влияние на каллиграфию арабского мира. На лекции г-н Келичхани расскажет об истории арабской и персидской каллиграфии, о становлении современных стилей, объяснит разницу в системах построения шрифтов. После лекции на мастер-классе Хамид-Реза Келичхани продемонстрирует собравшимся азы древнего искусства.

В завершение вечера состоится показ документального фильма Эмира Валинежада об искусстве персидской каллиграфии «Точка», снятого при участии Хамид-Резы Келичхани. Премьерный показ прошёл в Москве в сентябре 2019 года. Продолжительность фильма — 45 минут.

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