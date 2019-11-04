4 нояб. 2019 г., 15:25
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Посол Ирана выразил соболезнования с кончиной таджикского ираниста

Посол Ирана выразил соболезнования с кончиной таджикского ираниста

Тегеран, 4 ноября, ИРНА – Посол Исламской Республики Иран Мохаммад Таги Сабери выразил соболезнования с кончиной таджикского исследователя "Шахнаме" Вали Самада народу и правительству Таджикистана.

Министр культуры и исламской ориентации Аббас Салехи также на прошлой неделе в Twitter написал о близости Ирана и Таджикистана благодаря персидскому языку.
Вали Самад также известен как отец таджикского языка на прошлой неделе скончался в возрасте 83 лет. "Фирдоуси и Шахнаме в Кавказе", "Возвращение в Ираншахр", "Шахнаме и Чернышевский" и "Мехрнаме" – его известные произведения.
Таджикский литератор также написал об литературных отношениях между говорящими на персидском языке с другими этническими группами в Кавказе.

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