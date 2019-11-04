Посол Ирана выразил соболезнования с кончиной таджикского ираниста

Министр культуры и исламской ориентации Аббас Салехи также на прошлой неделе в Twitter написал о близости Ирана и Таджикистана благодаря персидскому языку.

Вали Самад также известен как отец таджикского языка на прошлой неделе скончался в возрасте 83 лет. "Фирдоуси и Шахнаме в Кавказе", "Возвращение в Ираншахр", "Шахнаме и Чернышевский" и "Мехрнаме" – его известные произведения.

Таджикский литератор также написал об литературных отношениях между говорящими на персидском языке с другими этническими группами в Кавказе.

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