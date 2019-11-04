32 европейских компаний выразили готовности к участию в нефтяной промышленности Ирана

Европейские компании для сотрудничества с иранскими партнерами требуют гарантии от министерства нефти Ирана.

"Указанные компании из Италии, Испании, Греции, Польши, Великобритании, Германии, Нидерландов и Румынии также готовы к обмену технического знания кроме участия в строительстве и инвестиции", добавил он.

По его словам, в санкционный период можно развивать производства, представив гарантию европейским странам.

Падидар отметил, что эти компании приняли представлять Ирану услуги в рамках зачета.

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