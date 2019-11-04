32 европейские компании выразили готовность внести вклад в нефтяную промышленность Ирана

Европейские компании для сотрудничества с иранскими партнёрами требуют гарантий от министерства нефти Ирана.

"Указанные компании из Италии, Испании, Греции, Польши, Великобритании, Германии, Нидерландов и Румынии также готовы к обмену техническими знаниями помимо участия в строительстве и инвестициях", добавил он.

По его словам, в санкционный период можно развивать производство, предоставив гарантии европейским странам.

Падидар отметил, что эти компании приняли решение представлять Ирану услуги в рамках зачёта.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392