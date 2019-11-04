Антиамериканское шествие иранской нации по случаю национального дня против мирового высокомерия

Выступая на церемонии, состоявшейся в Тегеране, в которой широко участвовал командующий армией страны Абдул Рахим Мусави указал на роль США в 60 государственных переворотах и гражданских войнах в различных странах за последние сто лет и сказал, что бывшее посольство США в Иране могло бы привести к такому же результатов, как в 60 других странах.

"Некоторые западные ученые предсказывают упадок Соединенных Штатов, предоставляя доказательства, и сравнение прошлой ситуацией и нынешней и сегодня в политической, экономической и военной сферах подтверждается этот прогноз", - сказал он.

"Мы по-прежнему рассматриваем ослабевающие и разрушающиеся США как врага номер один человечество и считаем их, а также европейские страны недоверительными", - говорится в выпушенном заявлении в конце марша.

Заявление одобрило борьбу палестинских моджахедов в центре оккупированных территорий, храбрость Ансароллы Йемена против режима Аль-Саудов.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472