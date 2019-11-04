Иран занимает третье место по трудотерапии в мире

"Специальность трудотерапии в Иране является одной из самых мощных на Ближнем Востоке, и такие страны, как Кувейт и Иордания, пользуются опытом страны", - сказал он.
"Некоторые соседние страны, в том числе Бахрейн и Азербайджан, также попросили нашу страну провести семинар", - добавил он.
Иранские исследователи преуспели в локализации и производстве комплексного учебного пакета для лечения детей с церебральным параличом, и Иран достиг этого как пятая страна в мире.
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