4 нояб. 2019 г., 14:32
Journalist ID: 2388
News Code: 83542086
0 Persons

Иран занимает третье место по трудотерапии в мире

Иран занимает третье место по трудотерапии в мире

Тегеран, 4 ноября, ИРНА - Заместитель по исследованиям в области трудотерапии Университета социальных наук и реабилитации др. Эбрахим Пишяре указал на соответствующую позицию Ирана в области трудотерапии в мире и сказал, что страна занимает третье место в мире по трудотерапии после США и Канады.

"Специальность трудотерапии в Иране является одной из самых мощных на Ближнем Востоке, и такие страны, как Кувейт и Иордания, пользуются опытом страны", - сказал он.

"Некоторые соседние страны, в том числе Бахрейн и Азербайджан, также попросили нашу страну провести семинар", - добавил он.

Иранские исследователи преуспели в локализации и производстве комплексного учебного пакета для лечения детей с церебральным параличом, и Иран достиг этого как пятая страна в мире.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9472

Your Comment

You are replying to: .
4 + 12 =