Глава Центробанка Ирана, заявил, что экономика находится в относительной стабильности

"Сегодня 4 ноября, спустя год после того, как США начали экономическую войну и санкции против экспорта нефти из Ирана. Прогноз будущего тогда было трудно сделать", сказал он.

"США не достигли своей первоначальной цели - устроить экономический коллапс и в конечном итоге поставить на колени иранский народ путем максимального давления", - отметил он.

"Курс доллара, который сами американцы назвали важным показателем воздействия спада экономики, рухнул с 14350 туманов 5 ноября прошлого года до 11300 туманов 5 ноября этого года, что на 21 процент повысило национальную валюту", указал Хеммати.

По его словам, в конце наконцов, экономика уже находится в относительной стабильности, и важные экономические показатели, такие как инфляция и ненефтяной рост, постепенно восстанавились.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил, что он выходит из ядерного соглашения 2015 года и восстановил приостановленные санкции США относительно ядерной сделки.

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