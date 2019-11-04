Замминистра иностранных дел Ирана посетит Москву

Иранский дипломат на Московской конференции по нераспространению выступит с речью на тему иранской ядерной сделки, и расскажет о последней ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Московская конференция по нераспространению (атомная энергетика, разоружение, нераспространение) – одна из крупнейших международных дискуссионных площадок по актуальным вопросам ядерной проблематики, организуемая в российской столице с 2010 г. В МКН-2019 ожидается участие более 250 экспертов из 40 стран мира, в том числе профильных международных организаций (МАГАТЭ, Управление ООН по разоружению, ПК ОДВЗЯИ).
Время проведения форума имеет особое значение: дефицит диалога по ключевым вопросам ядерной проблематики, в том числе в области контроля над вооружениями, неопределенное будущее СВПД, растущая напряженность на Ближнем Востоке, отсутствие прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова, – все это ставит под угрозу целостность и авторитет ДНЯО как центрального элемента международной архитектуры безопасности.
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмидт и директор Департамента по контролю над вооружениями и разоружению МИД КНР Фу также выступят с речью на форуме.
Тегеран, 4 ноября, ИРНА - Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи отправится в Москву для участия в Московской конференции по нераспространению, которая состоится 7−9 ноября.
Иранский дипломат на Московской конференции по нераспространению выступит с речью на тему иранской ядерной сделки, и расскажет о последней ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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