Иран готов к запуску новых спутников на орбиту

"Второй 10-летний план космического развития Ирана, который уже начался в 2016 году и продолжится до 2025 года, направлен на создание собственных космических инфраструктур", заявил он в понедельник.

По его словам, с начала второго 10-летнего плана Иран уже запустил 2 спутника в космос. Спутник Пайам из-за задержки на 20 секунд и проблемы с заправкой не сумел достигнуть расчетной орбиты после запуска. "Но этот вопрос нас не разочаровало", добавил он.

"Такие иранские вузы, как технологические университеты имени Шарифа и Амира Кабира предприняли хорошие стратегические меры в космической области, и они также достигли хороших результатов", отметил он, добавив, что ни одна стран не взаимодействовала с Ираном в области разработки спутников, и все спутники созданы и запустили в космос иранскими специалистами.

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