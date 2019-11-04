4 нояб. 2019 г., 10:57
Journalist ID: 2388
News Code: 83541425
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Рухани: 4 ноября - напоминание о независимости иранского народа

Рухани: 4 ноября - напоминание о независимости иранского народа

Тегеран, 4 ноября, ИРНА - Этот день с одной стороны, напоминает о приверженности студентов движению за иранский народ, права и независимость, а с другой - о национальном дне борьбы с глобальным высокомерием c целью призвать к пробуждению поколений для сопротивления и борьбы иранского народа с иностранными заговорами, заявил президент Ирана Хасан Рухани на заседании кабинета министров.

"4 ноября Соединённые Штаты прямо приказали  шаху Ирана выслать имама Хомейни, потому что в своём выступлении против Капитолия имам Хомейни сказал, что самым ненавистным правительством  для иранской нации было правительство США, поэтому 4 ноября стал антиамериканским движением", - сказал Рухани.

"США снова вмешались во внутренние дела Ирана во время Исламской революции после 4 ноября 1964 года, что вынудило студентов, участвующих в движении Имама Хомейни, бояться повторения заговора США и государственного переворота 19 августа 1953 года", - заявил он.

"4 ноября 2018 года США ввели самые жёсткие санкции в истории иранской нации, но Соединённые Штаты, безусловно, потерпели неудачу, и теперь американцы осознали, что санкции не являются таким уж успешным путём", - заключил он.

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