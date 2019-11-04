Рухани: 4 ноября - напоминание о независимости иранского народа

"4 ноября Соединённые Штаты прямо приказали шаху Ирана выслать имама Хомейни, потому что в своём выступлении против Капитолия имам Хомейни сказал, что самым ненавистным правительством для иранской нации было правительство США, поэтому 4 ноября стал антиамериканским движением", - сказал Рухани.

"США снова вмешались во внутренние дела Ирана во время Исламской революции после 4 ноября 1964 года, что вынудило студентов, участвующих в движении Имама Хомейни, бояться повторения заговора США и государственного переворота 19 августа 1953 года", - заявил он.

"4 ноября 2018 года США ввели самые жёсткие санкции в истории иранской нации, но Соединённые Штаты, безусловно, потерпели неудачу, и теперь американцы осознали, что санкции не являются таким уж успешным путём", - заключил он.

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