4 нояб. 2019 г., 09:08
Journalist ID: 2388
News Code: 83541165
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Посол Франции в Иране назвал санкции против страны вредными в отношении французских компаний

Посол Франции в Иране назвал санкции против страны вредными в отношении французских компаний

Исфахан, 4 ноября, ИРНА - Санкции против Ирана наносят ущерб не только иранским компаниям, но и французским, как заявил посол Франции в стране Филипп Тьебо.

"В этой связи мы намерены продолжать наши усилия по отмене всех санкций против Ирана, поскольку это отвечает интересам французских и иранских компаний", сказал он в интервью ИРНА.

Отвечая на вопрос корреспондента ИРНА о прекращении инвестиционной деятельности французских компаний в Иране и в международном аэропорту Исфахана, Филипп Тьебо отметил: "Мы работаем над решением этой проблемы и снятием санкций".

"Мы стремимся к тому, чтобы Иран воспользовался выгодами от ядерной сделки, где одна сторона - это Иран, а другая - Франция, Европа, Россия и Китай", - указал он.

Он также подчеркнул ситуацию с безопасностью в Иране. "За последние несколько месяцев я побывал во многих иранских городах, и у меня не было проблем с безопасностью", - пояснил он.

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