3 нояб. 2019 г., 23:05
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News Code: 83540986
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Иранские борцы выиграли общекомандный зачет чемпионата мира

Иранские борцы выиграли общекомандный зачет чемпионата мира

Тегеран, 3 ноября. ИРНА — Сборная Ирана по греко-римской борьбе одержала победу в общекомандном зачете чемпионата мира среди взрослых до 23 лет, который проходил в Будапеште.

Всего иранские спортсмены завоевали 6 наград (три золотых и три бронзовых). Второе место в командном зачете заняли грузинские спортсмены (121 очко), третье — представители России (118 очков).

Золотые медали в греко-римской борьбе сборной Ирана принесли Мохаммад Реза Гараи (до 72 кг), Мейсам Делхани (до 63 кг) и Али Акбар Юсефи (до 130 кг). Бронзовые медали в данном виде программы завоевали Мехди Мохсен-неджад (до 60 кг), Саджад Именталаб (до 67 кг) и Мохаммад Хади Сарави (до 97 кг).

Чемпионат мира по вольной-борьбе среди взрослых до 23 лет прошел с 1-го по 3-е ноября в столице в Венгрии.

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