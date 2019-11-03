3 нояб. 2019 г., 19:35
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Азмун стал лучшим игроком Российской премьер-лиги в октябре

Азмун стал лучшим игроком Российской премьер-лиги в октябре

Тегеран, 3 октября. ИРНА — Нападающий сборной Ирана и петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун, набравший 8,4 очка признан лучшим игроком чемпионата Российской премьер-лиги по итогам октября, сообщается на сайте Whoscored.

Азмун попал в команду месяца по версии Whoscored вместе со своим партнером по "Зениту" нападающим Артемом Дзюбой, полузащитниками Вячеславом Караваевым и Магомедом Оздоевым, и защитником Юрием Жирковым.

В октябре прошло 3 тура РПЛ и команда Сергея Семака одержала победу в каждом. За месяц "Зенит" смог подняться с 5-й строчки турнирной таблицы на первое место и опережает ближайших конкурентов - "Ростов" и "Локомотив" на 3 очка.

К настоящему моменту в чемпионате России среди клубов РПЛ сыграно 14 туров. Во главе турнирной таблице находится "Зенит", набравший 32 очка. Компанию в лидирующей тройке ему составляют "Ростов" и "Локомотив" - по 29 баллов.

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