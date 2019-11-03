Глава судебной власти Ирана призвал расследовать преступления США в международном суде

Если рассмотреть на действия те, кто утверждает, что защищает права человека, и действия Ирана по правам человека, то можно расследовать против тех, кто утверждает защиту прав человека, в том числе США.

Он добавил, что если международные поддержат обвинение о преступлениях США и европейских стран против человечества, тогда станет известно, кто нарушает права человека.

Раиси подчеркнул, что уничтожение иранского пассажирского самолета "Airbus A300B2" ракетным крейсером ВМС США в водах Персидского залива в 1988 году является ярким примером нарушения прав человека. "Сегодня можно расследовать многие преступления, которые совершаются против палестинцев и йеменцев", указал он.

Он указал на годовщину захвата иранскими студентами посольства США в Тегеране 4 ноября 1979 года, заявив, что этот день является Национальным днем борьбы с мировым империализмом и Дня учащегося. Расследования показали, что посольство США в Иране было гнездом шпионажа и заговоров против Ирана.

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