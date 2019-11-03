3 нояб. 2019 г., 18:19
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News Code: 83540779
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Иран занимает первое место в Индексе кибербезопасности в регионе

Иран занимает первое место в Индексе кибербезопасности в регионе

Боджнурд, 3 октября. ИРНА — Исламская Республика Иран уже несколько лет сохраняет за собой первое место в Индексе кибербезопасности в регионе. Об этом заявил советник главы Организации пассивной обороны Ирана Хушанг Хатами.

Во время выступления на церемонии по пассивной обороне в городе Боджнурд на северо-востоке Ирана Хатами  отметил, что правительство Ирана, министерства науки, исследований и технологий, и здравоохранения и медицинского образования Ирана больше внимания стали уделять вопросу кибербезопаснсоти.

"На сегодняшний день у нас две тысячи выпускников в пяти областях пассивной обороны, наши студент написали более 700 магистерских диссертаций", указал он.

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