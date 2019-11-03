Иран занимает первое место в Индексе кибербезопасности в регионе

Во время выступления на церемонии по пассивной обороне в городе Боджнурд на северо-востоке Ирана Хатами отметил, что правительство Ирана, министерства науки, исследований и технологий, и здравоохранения и медицинского образования Ирана больше внимания стали уделять вопросу кибербезопаснсоти.

"На сегодняшний день у нас две тысячи выпускников в пяти областях пассивной обороны, наши студент написали более 700 магистерских диссертаций", указал он.

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