Дни культуры России пройдут в Иране в ноябре



"С 9-го по 14-е ноября 2019 года запланировано проведение Недели культуры России в Тегеране и Казвине", сообщил он. — В мероприятии примут участие послы, дипломаты и граждане двух стран.

По его словам, организаторами мероприятия выступили иранская Организация исламской культуры и связей и Министерство культуры России.

Соглашение о проведении Дней культуры России в Иране достигнуто между министром культуры РФ Владимиром Мединским и министром культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран Аббасом Салехи в ноябре 2018 году в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Церемония открытия недели культуры России в Иране состоится 9 ноября в зале Вахдат недалеко от посольства Российской Федерации в Тегеране. Вместе с тем, в дни проведения Недели культуры России в дворце Ниаваран в северном Тегеране состоится выставка "Культура и традиции народов России".

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