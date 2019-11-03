Лидер: споры между Ираном и США коренятся в перевороте 1953 года

В преддверии Национального дня борьбы с мировым империализмом и Дня учащегося (4 ноября) тысячи студентов и учащихся со всей страны сегодня утром встретились в здании-хусейние имени Имама Хомейни с его преосвященством Аятоллой Хаменеи.

В 1953 году государственный переворот, тайно организованный спецслужбами Великобритании и США (МИ-6 и ЦРУ), сверг народное националистическое правительство Ирана под руководством Мохаммада Мосаддыка и привёл к власти шаха Пехлеви, установившего диктатуру, поддерживающуюся пытками и репрессиями.

Заявив, что власти США с 1953 года продолжают предпринимать враждебные действия против иранского народа, Верховный Лидер добавил, что США хоть и стали слабее, но зато ещё более жестокими.

Десять лет спустя (после переворота), в 1963 году, когда началась исламская и народная борьба, Имам Хомейни, осознавая истинную и искреннюю позицию народа, выразил тот факт, что сегодня в умах иранской нации нет никого более непопулярного, чем президент Соединённых Штатов Америки.

"Наше самое серьёзное противостояние заключалось в том, чтобы блокировать политическое возвращение США в Иран. Избегать переговоров — это один из путей блокировки их проникновения. Это означает, что в мире существует народ, не признающий узурпации, тирании и международного диктата США", подчеркнул Лидер.

"Кое-кто полагает, что переговоры решат все проблемы. Это на сто процентов неверно. Перед нами опыт Кубы и Северной Кореи. Они фотографировались вместе и даже выражали любовь к северокорейским чиновникам! Но они ничуть не ослабили санкции", сказал Верховный Лидер.

По его словам, несмотря на усилия США ужесточить ограничения для сдерживания ракетной программы Ирана, военные в Иране разработали высокоточные ракеты дальностью до 2 тыс. км.

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