3 нояб. 2019 г., 15:01
Journalist ID: 2390
News Code: 83540500
0 Persons

Европейские туристы посетили шафрановые фермы в провинции Южный Хорасан

Европейские туристы посетили шафрановые фермы в провинции Южный Хорасан

Гонабад, 3 ноября, ИРНА – 10 европейских туристов из Франции и Швейцарии в субботу посетили шафрановые фермы и исторические памятники в городе Хаф, провинция Южный Хорасан.

Кроме посещения шафрановых ферм, европейские туристы символически собирали урожай шафрана. Об этом заявил глава Организации культурного наследия, туризма и ремесёл города Хаф Махмуд Баагиде.
По его словам, с начала иранского 1398 года (начался 22 марта 2019) 130 иностранных туристов посетили исторические достопримечательности города Хаф.
Город Хаф расположен на юге провинции Южный Хорасан.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
1 + 17 =