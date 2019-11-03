Европейские туристы посетили шафрановые фермы в провинции Южный Хорасан

Тегеран, 3 ноября, ИРНА – Режим США стремится к дестабилизации региона своим безумием, потому что, если ему не удастся доминировать над нефтью в этом регионе, он мешает региону путем другого авантюрного акта, чтобы достичь своих зловещих целей», - заявил спикер парламента Ирана Али Лариджани.