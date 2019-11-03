3 нояб. 2019 г., 14:34
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"Последний вымысел" признан лучшим мультфильмом на американском кинофестивале "EACG"

"Последний вымысел" признан лучшим мультфильмом на американском кинофестивале "EACG"

Тегеран, 3 ноября, ИРНА – Иранский мультфильм "Последний вымысел" режиссера Ашкана Рахгозара признан лучшим на 6-м американском кинофестивале "EACG Epic ACG" в Флоридии.

"Последний вымысел" ранее также попал в список мультфильмов, которые будут конкурировать за премию Оскар 2019 года.
Этот мультфильм рассказывает о судьбе змеиного царя Заххак.
Мультфильм "Последний вымысел", который пока получил 9 иранских и международных наград, выйдет в кинотеатрах 32 стран, таких как США, Россия, Испания, Швеция, Греция и Норвегия.
Кинофестиваль "EACG Epic ACG" с 2014 года 26-27 октября проходит в штате Флоридия.

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