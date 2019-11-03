США стремятся к дестабилизации региона, заявил спикер иранского парламента

Лариджани в ответ на заявления президента США Дональда Трампа о захвате сирийских нефтяных ресурсов в воскресенье на открытом заседании парламента заявил, что, очевидно, Трамп не понимает, что территория и нефть Сирии принадлежат сирийскому правительству и народу, и что США не вправе вторгаться в эту страну, чтобы грабить её нефтяные ресурсы.

"Правительство и армия США также пытались получить контроль над иракской нефтью, но религиозные лидеры и иракский народ предотвратили это", добавил он.

Иранский спикер также поблагодарил гостеприимство иракского народа и правительства во время траурной церемонии Арбаин.

Указав на наступление дня борьбы иранского народа против мирового империализма (4 ноября – 13 Абана), Лариджани заявил, что этот день является символом идентичности Исламской революции в борьбе с империализмом.

4 ноября (13 абана) - это официальный день борьбы иранского народа против мирового империализма и в этот день в Иране вспоминают сразу 3 судьбоносных события в истории страны.

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