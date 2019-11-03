Объявлены победители 4-й глобальной премии "Золотой саман Тегерана"

Реза Карами Мохаммади из Тегеранской организации по предотвращению и контролю последствий стихийных бедствий получил первую награду в категории «Жизнерадостность, жизнеспособность и устойчивое городское развитие», внедрив систему быстрого оповещения о землетрясениях.

Посол Никарагуа в Иране Марио Барко получил первую премию в категории "Общественное участие и городское социально-культурное развитие", представив проект "Никарагуанские женщины готовят на солнце и выращивают экологически чистые овощи".

В категории «Архитектура, урбанизм, культурное наследие и городское восстановление» первая награда была вручена Насролле Абадиану за его проект по созданию музеев войн и сигарет, а также по восстановлению исторических зон в районе 11 Тегерана.

Главный разработчик онлайн-системы "My Tehran" (Мой Тегеран) Мохаммад Фарджуд получил первую награду в категории «Умный и творческий человек – ориентированные города».

Президент инновационной компании "Azadi" также получил первую награду в категории «Предоставление ресурсов, инвестиций, предпринимательство, занятость и городская экономика».

В категории «Развитие инфраструктуры, общественного транспорта и городских служб» Юсеф Ходжат получил первую премию за запуск системы по обмену велосипедами в столице Ирана под названием "Bedune dud" (без дыма).

Первая награда в номинации «Содействие местному правительству, планированию и управлению» была вручена представителю российского города Казани Руслану Галиахметову за проект по реформе системы доставки готовой еды в школы.

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