Способ решения проблем столиц по всему миру одинаков: мэр Тегерана

"Загрязнение воздуха, пробки, изменение климата и глобальное потепление – общие проблемы столиц мира", заявил Ханачи, выступая на церемонии 4-й глобальной премии "Золотой саман Тегерана" в субботу.
По его словам, глобальная премия "Золотой саман Тегерана" направлена на обмен опытом различных городов для улучшения уровня городской жизни.
Глобальная премия "Золотой саман Тегерана", которая ранее состоялась в 2014-2016 гг. в иранской столице, в этом году прошла под девизом "Умные, жизнерадостные и жизнеспособные города для всех".
Церемония 4-й глобальной премии "Золотой саман Тегерана" прошла в субботу вечером с участием мэра Тегерана Пируза Ханачи и ряда официальных лиц.
Тегеран, 3 ноября, ИРНА – Мэр Тегерана Пируз Ханачи считает, что у всех столиц мира общие проблемы, и способы их решения всюду одинаковы.
"Загрязнение воздуха, пробки, изменение климата и глобальное потепление – общие проблемы столиц мира", заявил Ханачи, выступая на церемонии 4-й глобальной премии "Золотой саман Тегерана" в субботу.
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