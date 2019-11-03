Способ решения проблем столиц по всему миру одинаков: мэр Тегерана

"Загрязнение воздуха, пробки, изменение климата и глобальное потепление – общие проблемы столиц мира", заявил Ханачи, выступая на церемонии 4-й глобальной премии "Золотой саман Тегерана" в субботу.

По его словам, глобальная премия "Золотой саман Тегерана" направлена на обмен опытом различных городов для улучшения уровня городской жизни.

Глобальная премия "Золотой саман Тегерана", которая ранее состоялась в 2014-2016 гг. в иранской столице, в этом году прошла под девизом "Умные, жизнерадостные и жизнеспособные города для всех".

Церемония 4-й глобальной премии "Золотой саман Тегерана" прошла в субботу вечером с участием мэра Тегерана Пируза Ханачи и ряда официальных лиц.

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