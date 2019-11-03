3 нояб. 2019 г., 10:10
Journalist ID: 2390
News Code: 83539759
0 Persons

Иранский борец завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Венгрии

Иранский борец завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Венгрии

Тегеран, 3 ноября, ИРНА – Иранец Али Акбар Юсефи в весовой категории 130 кг выиграл золото на чемпионате мира по вольной борьбе среди молодежи в Венгрии.

С 28 октября по 3 ноября в Будапеште (Венгрия) начался чемпионат мира по борьбе 2019 года среди спортсменов до 23 лет.
Юсефи во втором туре обыграл соперника из Финляндии со счетом 3:0. В четвертьфинале он одержал победу над борцом из Германии со счетом 3:2. Иранский борец в полуфинале также обыграл турецкого борца Османа Ильдрима со счетом 7:6.
Чемпион мира в 2018 году грузинский борец Звиад Патаридзе в финале уступил иранскому борцу, и Юсефи удалось принести Ирану золото.
Другой иранский борец Мейсам Делхани в весовой категории 63 кг в субботу также завоевал золотую медаль.

Следите за нами в Twitter @irnarussian
*9392

Your Comment

You are replying to: .
1 + 4 =