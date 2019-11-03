Иранский борец завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Венгрии

С 28 октября по 3 ноября в Будапеште (Венгрия) начался чемпионат мира по борьбе 2019 года среди спортсменов до 23 лет.

Юсефи во втором туре обыграл соперника из Финляндии со счетом 3:0. В четвертьфинале он одержал победу над борцом из Германии со счетом 3:2. Иранский борец в полуфинале также обыграл турецкого борца Османа Ильдрима со счетом 7:6.

Чемпион мира в 2018 году грузинский борец Звиад Патаридзе в финале уступил иранскому борцу, и Юсефи удалось принести Ирану золото.

Другой иранский борец Мейсам Делхани в весовой категории 63 кг в субботу также завоевал золотую медаль.

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