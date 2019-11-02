2 нояб. 2019 г., 18:52
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News Code: 83539252
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Иран нейтрализует политику максимального давления США

Иран нейтрализует политику максимального давления США

Тегеран, 2 октября. ИРНА — Иран нейтрализует политику максимального давления США свой максимальной сопротивляемости, осмотрительностью и надеждой, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в ответ на заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента США Моргана Ортэгуса о новых санкциях против Тегерана.

"Ваше максимальное давление нейтрализуется нашей максимальной сопротивляемости, осмотрительностью и надеждой. Мы с честью пройдем этот сложный этап, как и в последние четыре десятилетия, пока вы не научитесь уважительно разговаривать с иранской нацией и не вернетесь к своим обязательствам", написал Мусави на своей странице в Twitter.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США сообщила, что госсекретарь Майкл Помпео вводит санкции в отношении строительного сектора Ирана, а также установит ряд ограничений на поставки Тегерану некоторых материалов, которые могут использоваться в ядерной и ракетной программах.

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